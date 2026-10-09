Centro Egiziano Giglioli, il nuovo presidente è Francesco Dei

Dopo vent’anni si rinnova il Consiglio di Amministrazione del Centro Egiziano Giglioli APSP, Azienda pubblica di servizi alla persona di Certaldo, da oltre novant’anni impegnata nell’assistenza e nella cura della popolazione anziana e oggi realtà profondamente inserita nel tessuto sociale della comunità.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, nominato dal sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli, si è insediato il 29 settembre ed è composto da Francesco Dei, Iacopo Masini, Arianna Migliorini, Marco Rossi e Luisella Maggi.

Nel corso della prima seduta, il Consiglio ha proceduto all’elezione del presidente, scegliendo all’unanimità Francesco Dei.

«Il Centro Egiziano Giglioli è una realtà importante per Certaldo, profondamente legata alla storia della nostra comunità e oggi punto di riferimento per i servizi rivolti alle persone anziane e alle loro famiglie – sottolinea il sindaco Giovanni Campatelli –. Al nuovo Consiglio di Amministrazione rivolgo i miei auguri di buon lavoro, con l’auspicio che possa proseguire e rafforzare il percorso dell’Azienda, valorizzando i servizi che offre e il suo forte legame con il territorio».

Il Centro Egiziano Giglioli APSP è un’azienda pubblica di servizi alla persona senza scopo di lucro, con sede in via dello Spedale. La sua storia affonda le radici nel 1910, quando Egiziano Giglioli destinò le proprie volontà alla costituzione a Certaldo di un ricovero di mendicità. Dal 1° febbraio 2006, con decreto del presidente della Giunta regionale Toscana n. 12 del 19 gennaio 2006, l’ente è diventato Azienda pubblica di servizi alla persona.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa