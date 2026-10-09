Certaldo, Decimo Pianeta presenta il suo fumetto

Sabato 10 ottobre, dalle 16 alle 19, la fumetteria Decimo Pianeta di Certaldo presenta il numero uno del suo fumetto.

Saranno presenti gli autori Alessandro Ginori (sceneggiatore) e Luigi Criscuolo (disegnatore), per raccontare questo nuovo progetto artistico interamente realizzato in Toscana.

Trama: "Decimo Pianeta" è un’utopia di una società perfetta costruita lontana dal pianeta terra e dalle contraddizioni che hanno portato la società umana vicina al baratro. Thomas H. Mercer, un visionario milionario, ha creato una città-pianeta per tutti coloro che credono nelle seconde opportunità. Antoni Novak è uno di questi

L'albo contiene:

- breve introduzione disegnata da Niccolò Fontanelli

- storia completa disegnata da Luigi Criscuolo

- introduzione dello sceneggiatore, Alessandro Ginori

- articolo "Utopia e distopia nei fumetti" di Lorenzo Bardotti

- making della copertina

L'albo di 100 pagine si rivolge a tutti gli appassionati di fumetti. Il bianco e nero è una scelta che mette insieme la tradizione Bonelli e i fumetti indipendenti americani.

Il genere fantascientifico, amato dagli autori, oltre che come speculazione sul futuro è anche un'occasione per parlare di tematiche contemporanee. "Il sogno è la promessa di costruire quello che non c'è".

Dati evento: sabato 10 ottobre, dalle 16 alle 19, è un evento LUCCA CAMPFIRE 2026 a Certaldo in Viale Mario Fabiani 19

Info: DECIMO PIANETA, mail: info@decimopianeta.it, tel.: 0571 665870 (orario negozio)

Fonte: Decimo Pianeta