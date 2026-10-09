Certaldo premiata al Premio Architettura Toscana 2026

Un importante riconoscimento per il percorso di riqualificazione e rigenerazione urbana del centro di Certaldo. Il progetto 'Da piazza a Piazza – Rigenerazione e Rivitalizzazione del Centro Urbano di Certaldo' ha conquistato il primo premio della quinta edizione del Premio Architettura Toscana 2026, nella sezione 'Spazi pubblici, Paesaggio e Rigenerazione'.

Il premio viene assegnato a Eutropia Architettura, Guicciardini e Magni e Filoferro architetti, insieme al gruppo interdisciplinare che ha curato il progetto realizzato per il Comune di Certaldo.

Sviluppato e realizzato per fasi tra il 2017 e il 2026, il progetto ha interessato alcuni dei principali spazi pubblici del centro cittadino, da piazza dei Macelli a via Roma, via XX Settembre, via II Giugno e piazza Boccaccio, con l’obiettivo di creare un sistema coordinato di luoghi e percorsi e rafforzare le connessioni tra le diverse parti della città.

Pavimentazioni in pietra nelle tonalità rosate e grigie, arredi in acciaio corten e un sistema coordinato di elementi di arredo urbano hanno contribuito a costruire un linguaggio comune tra gli spazi, valorizzando al tempo stesso le diverse caratteristiche storiche e architettoniche di Certaldo.

Il progetto nasce dalla riqualificazione di piazza dei Macelli, concepita come uno spazio capace di collegare gli ex Macelli al tessuto urbano, e si sviluppa lungo via Roma fino a comprendere piazza Boccaccio e le altre aree interessate dagli interventi. In piazza Boccaccio, in particolare, il disegno della nuova pavimentazione mette in relazione la geometria della piazza con la direttrice di via Roma.

Il riconoscimento del Premio Architettura Toscana valorizza quindi una visione complessiva della rigenerazione urbana, nella quale interventi realizzati in momenti diversi concorrono alla costruzione di un sistema unitario di spazi pubblici.

La cerimonia di premiazione si svolgerà giovedì 8 ottobre a Firenze, dove il riconoscimento sarà consegnato al gruppo di progettazione.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Certaldo

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