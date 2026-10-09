Click Day Mechetti: 80.000 euro per il nostro territorio

Empoli – Capannori, 9 ottobre 2026 –

Il Gruppo Mechetti, concessionaria ufficiale CUPRA, SEAT e Škoda con le sedi Piemme Auto di Empoli e Tuscania Auto di Capannori, lancia il Click Day Mechetti. È un fondo di 80.000 euro finanziato interamente dal Gruppo e riservato a chi risiede in 59 Comuni del territorio e sceglie un’auto nuova.

L’iniziativa nasce ed è finanziata direttamente dalla concessionaria, con risorse proprie, ed è pensata esclusivamente per le comunità in cui il Gruppo lavora ogni giorno. L’incentivo si aggiunge a tutte le promozioni già in corso sulla vettura scelta.

Una scelta precisa: investire sul territorio

«Da anni questo territorio sceglie Mechetti. Questa volta abbiamo scelto noi di investire sul territorio», dice Massimiliano Mechetti, titolare del Gruppo Mechetti. «Abbiamo deciso di concentrare queste risorse nei Comuni che ogni giorno sono il cuore del nostro lavoro. Li mettiamo noi, di tasca nostra, per chi vive qui e sceglie un’auto nuova. Per quanto ne sappiamo, è la prima volta in Italia che una concessionaria privata investe in questo modo sul proprio territorio. È il nostro modo concreto di restituire valore alle persone con cui costruiamo, giorno dopo giorno, un rapporto di fiducia.»

Come funziona

Preregistrazione, da oggi. Su https://clickday-mechetti.lovable.app/ si sceglie il proprio Comune di residenza e si lasciano nome, cellulare ed email. Basta un minuto. Click Day, mercoledì 14 ottobre. Alle 8:30 i preregistrati ricevono via SMS ed email il link per partecipare. Alle 9:00 si prenota il proprio incentivo e si riceve subito un voucher nominale con codice personale e importo riservato. Appuntamento entro 72 ore. Il voucher resta valido 72 ore. In questo tempo il personale del Gruppo contatta il cliente per fissare l’appuntamento a Empoli o a Capannori e scegliere l’auto.

Le condizioni

L’incentivo vale per auto nuove CUPRA, SEAT e Škoda in pronta consegna, con qualsiasi alimentazione (benzina, diesel, ibrida o elettrica), immatricolate entro il 30 ottobre 2026. Nei 7 Comuni della Versilia (Camaiore, Forte dei Marmi, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Viareggio) l’incentivo vale per i marchi SEAT e CUPRA.

Il fondo complessivo è di 80.000 euro. La disponibilità scende man mano che gli incentivi vengono assegnati e l’iniziativa si chiude quando il fondo è esaurito. Per questo conviene preregistrarsi subito.

Il primo passo: verificare il proprio Comune

Sulla pagina dell’iniziativa si controlla in pochi secondi se il proprio Comune è tra i 59 aderenti.

I 59 Comuni del Click Day Mechetti

Provincia di Lucca (33): Altopascio, Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore*, Camporgiano, Capannori, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli, Forte dei Marmi*, Fosciandora, Gallicano, Lucca, Massarosa*, Minucciano, Molazzana, Montecarlo, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta*, Pieve Fosciana, Porcari, San Romano in Garfagnana, Seravezza*, Sillano Giuncugnano, Stazzema*, Vagli Sotto, Viareggio*, Villa Basilica, Villa Collemandina.

Provincia di Pistoia (11): Buggiano, Chiesina Uzzanese, Lamporecchio, Larciano, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Pescia, Pieve a Nievole, Ponte Buggianese, Uzzano.

Città Metropolitana di Firenze (11): Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Vinci.

Provincia di Pisa (4): Castelfranco di Sotto, Montopoli in Val d’Arno, San Miniato, Santa Croce sull’Arno.

* Versilia: incentivo valido sui marchi SEAT e CUPRA.

Iniziativa del Gruppo Mechetti riservata ai residenti dei 59 Comuni aderenti, valida fino a esaurimento del fondo. Maggiori info su https://clickday-mechetti.lovable.app/.

Gruppo Mechetti – Concessionaria ufficiale CUPRA, SEAT e Škoda. Sedi: Piemme Auto, Empoli – Tuscania Auto, Capannori (LU).

Contatti stampa

Daniele Paganelli – Marketing Manager

📧 daniele.paganelli@tuscaniaauto.it

🌐 www.gruppomechetti.it