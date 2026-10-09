Coltivano marijuana nel giardino condominiale: arrestati

Una coppia formata da un 48enne e una 55enne è stata arrestata a Sansepolcro dai carabinieri: i due coltivavano marijuana nel giardino condominiale.

In una strada non distante dal centro storico, i militari hanno notato un'abitazione nel cui giardino condominiale erano presenti alcune piante che sembravano essere di marijuana.

Controllando le due abitazioni nella disponibilità della coppia, sono state trovate 35 piante di marijuana, quasi 8 chilogrammi della stessa sostanza, già confezionata, 500 euro in contanti, un essiccatore, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Sono in corso ulteriori indagini per accertare a chi fosse diretto lo stupefacente: se immesso nelle piazze di spaccio al dettaglio, avrebbe potuto fruttare circa 60mila euro.