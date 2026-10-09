Convocato il Consiglio comunale di Empoli: tra le mozioni Cpr, casa, centro storico e tpl

Il Consiglio comunale di Empoli si riunirà martedì 13 ottobre 2026 alle 18.30 con eventuale prosecuzione alle 21. La seduta si terrà nella sala consiliare al primo piano del palazzo comunale di via Giuseppe del Papa, 41 e potrà essere seguita anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli.

Ecco i punti all'ordine del giorno:

1 Comunicazioni del sindaco e della presidente del Consiglio

2 Piano comunale di classificazione acustica - adozione

3 Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Una Storia Empolese Alessio Mantellassi Sindaco, Questa è Empoli, Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle, Centrodestra per Empoli, Fratelli d’Italia, Empoli del Fare per l’introduzione e l’implementazione di strumenti di contrasto al fenomeno delle dipendenze da sostanze stupefacenti e da gioco d’azzardo nel territorio empolese

4 Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Questa è Empoli, Alessio Mantellassi Sindaco in merito all’introduzione di misure per la promozione del congedo parentale paritario

5 Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Questa è Empoli, Alessio Mantellassi Sindaco su espressione di netta contrarietà all’istituzione di un Centro di Permanenza per i Rimpatri (cpr) nel territorio regionale e impegno verso modelli di accoglienza alternativi

6 Mozione presentata dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli – Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su piscina comunale di Empoli. Mantenimento della gestione pubblica del servizio

7 Mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra su tutela del territorio del Comune di Empoli da insediamenti per la produzione di energia nucleare e lo stoccaggio di materiale radioattivo: dichiarazione di territorio comunale denuclearizzato

8 Mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra sulla questione abitativa: criticità del nuovo piano casa, tutela del patrimonio Erp e attivazione di strumenti straordinari di intervento pubblico

9 Mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra sull’inserimento di una nuova misura minima Z.R.A. (zona di rispetto dell’albero) all’interno delle indicazioni fornite dal Patto del Verde

10 Mozione presentata dal gruppo consiliare Alleanza Verdi e Sinistra: “Per una gestione economica comunale che rispetti i principi etici della pace, della sostenibilità sociale e ambientale”

11 Odg presentato dai gruppi consiliari Buongiorno Empoli - Siamo Empoli e Movimento 5 Stelle su coordinamento nelle emergenze ambientali e stato di attuazione del potenziamento di Arpat

12 Mozione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli per un trasporto pubblico accessibile, integrato e progressivamente gratuito. contrarietà all'aumento delle tariffe del trasporto pubblico locale e sostegno all'estensione dell'abbonamento unico metropolitano all'Empolese Valdelsa.

13 Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli su azioni a tutela e salvaguardia del diritto di manifestazione pacifica e della vivacità democratica nel territorio comunale a seguito dell'introduzione delle nuove norme in materia di sicurezza

14 Mozione presentata dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli per l'aggiornamento del regolamento comunale di polizia mortuaria e la realizzazione di un giardino del ricordo

15 Mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli su istituzione della "Giornata delle associazioni empolesi" per la valorizzazione del volontariato e del tessuto associativo cittadino

16 Mozione presentata dai gruppi consiliari Partito Democratico, Alleanza Verdi Sinistra, Questa è Empoli, Alessio Mantellassi Sindaco su solidarietà al popolo albanese

17 Mozione presentata dal gruppo consiliare Empoli del Fare su censimento conoscitivo del “centro storico” nell’area ricompresa all’interno della perimetrazione di cui all’allegato a del regolamento comunale per l’esercizio delle attività economiche nelle aree di valore e pregio del centro storico come ampliata con l’emendamento, respinto, presentato in occasione della proposta di deliberazione n. 35 del 30 marzo 2026.

18 Odg presentato dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli per la difesa della libertà di espressione e di critica politica, contro la strumentalizzazione della lotta all’antisemitismo e per il ritiro del ddl n. 1004

19 Mozione presentata dal gruppo consiliare Fratelli d’Italia su promozione e diffusione capillare sul territorio comunale del gesto internazionale di richiesta di aiuto ("signal for help") per la prevenzione della violenza di genere, a seguito dei gravi fatti di cronaca avvenuti in Toscana, e azioni di sensibilizzazione rivolte a tutta la cittadinanza, alla rete degli esercizi commerciali ed alle scuole per riconoscerne il significato

20 Mozione presentata dai gruppi consiliari Alleanza Verdi Sinistra, Partito Democratico, Questa è Empoli su obiezione di coscienza preventiva

21 mozione presentata dai gruppi consiliari Movimento 5 Stelle e Buongiorno Empoli per incentivare la mobilità green e agevolare l'acquisto di e-bike e cargo bike a pedalata assistita.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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