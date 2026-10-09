Nuovo Corso di Accesso per Volontari alla Croce Rossa di Empoli

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Il corso inizierà lunedì 19 ottobre alle ore 21 presso la sede operativa in Via Arnolfo di Cambio 60 a Empoli

Il Comitato di Empoli della Croce Rossa Italiana sta organizzando un nuovo Corso di Accesso per Volontari!

Il corso inizierà lunedì 19 ottobre alle ore 21 presso la sede operativa in Via Arnolfo di Cambio 60 a Empoli.

All’interno del corso tra le varie nozioni c’è anche l’importantissimo primo soccorso, che da sempre Croce Rossa si prefissa di insegnare al maggior numero di persone possibile!

Per informazioni si può scrivere alla mail empoli.formazione@toscana.cri.it oppure presentandosi direttamente alla sede CRI il primo giorno del corso.

Per le iscrizioni è possibile presentarsi direttamente alla sede CRI il primo giorno oppure iscrivendosi al link https://forms.gle/pSaLqTaDN3EXd4rb7

Fonte: Croce Rossa Italiana - Comitato di Empoli

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