Detenuto non rientra dal permesso premio: rintracciato dai carabinieri

Un detenuto di 37 anni non aveva fatto rientro alla casa di reclusione di Porto Azzurro entro il termine previsto per il permesso premio. L'uomo è stato rintracciato dai carabinieri della stazione di Portoferraio, che lo hanno individuato in un bar nella zona portuale della città.

Le ricerche erano scattate dopo la segnalazione della polizia penitenziaria, che aveva comunicato il mancato rientro del detenuto, cittadino straniero che stava scontando una pena definitiva per reati legati agli stupefacenti, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale, minaccia e violazione della normativa sull'immigrazione.

I militari hanno intensificato i controlli sul territorio e avviato le ricerche nei luoghi ritenuti di possibile interesse, riuscendo a individuare e bloccare l'uomo in breve tempo. Dopo gli accertamenti, gli è stato contestato il reato di evasione.

Al termine delle formalità, il 37enne è stato ricondotto nella casa di reclusione di Porto Azzurro e rimesso a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'uomo è da considerarsi presunto innocente in relazione al reato contestato, fino a un eventuale accertamento definitivo della responsabilità con sentenza irrevocabile.

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