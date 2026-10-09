Donatella Cinelli Colombini premiata con 'Una vita per il vino', le congratulazioni di Marras

L'assessore regionale all'economia, al turismo e all'agricoltura, Leonardo Marras si congratula con Donatella Cinelli Colombini, l’imprenditrice che ha ricevuto a Milano il premio “Una vita per il vino”, nell'ambito dell'Oscar del vino 2026 promosso da Doctor Wine e Daniele Cernilli. Prima donna a ricevere il prestigioso riconoscimento, Cinelli Colombini ha ricevuto il premio il 3 ottobre al Teatro Manzoni di Milano, in occasione della presentazione della Guida Essenziale ai Vini d'Italia 2027.

«Le congratulazioni mie e della Toscana a un’imprenditrice che ci rende orgogliosi, insieme al ringraziamento per aver contribuito, con passione, competenza e visione, a rendere il vino toscano un riferimento riconosciuto e apprezzato nel mondo – dichiara Leonardo Marras – Donatella Cinelli Colombini ha saputo distinguersi anche per la capacità di anticipare i cambiamenti del settore, dando un contributo allo sviluppo dell'enoturismo, alla valorizzazione del lavoro femminile e alla costruzione di un rapporto sempre più stretto tra agricoltura, cultura e turismo”.

“Il premio – continua Marras – va a una donna che ha dedicato la propria vita al vino, promuovendo un modello di impresa capace di coniugare qualità, identità territoriale e innovazione. È il riconoscimento di un percorso personale e professionale di assoluto rilievo, ed è anche un segnale per tutte le donne che lavorano, investono e innovano nel mondo agricolo e vitivinicolo. Un settore nel quale il talento e la capacità imprenditoriale femminile rappresentano una risorsa fondamentale per affrontare le sfide del futuro”.

Fonte: Regione Toscana

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