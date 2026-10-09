Scomparso l'economista Riccardo Varaldo, il cordoglio della Scuola Superiore Sant'Anna

La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Riccardo Varaldo, economista di fama internazionale, professore emerito e figura centrale nella storia e nello sviluppo dell’Ateneo.

Nato a Savona nel 1935, Varaldo è stato allievo ordinario della Scuola Superiore A. Pacinotti che, dopo la fusione con il Collegio Medico-Giuridico, dette vita alla Scuola Superiore Sant'Anna. Laureato in Economia e Commercio all’Università di Pisa, Varaldo ha sviluppato una brillante carriera dedicata allo studio dell’economia industriale, dell’innovazione e della gestione delle imprese. Dopo le esperienze all’Università di Urbino e all’Università di Pisa, dove fu anche Preside della Facoltà di Economia, nel 1988 iniziò il suo percorso accademico alla Scuola Superiore Sant’Anna come professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese.

Alla Scuola ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità: Preside della Classe di Scienze Sociali, Direttore (Rettore) dal 1993 al 2004 e Presidente dal 2005 al 2012. Ha guidato la Scuola in una fase cruciale del suo sviluppo, favorendone la crescita scientifica, il consolidamento istituzionale, l’apertura internazionale e il rafforzamento delle relazioni con il mondo dell’impresa e dell’innovazione.

Accademico autorevole, consulente di istituzioni pubbliche e private, componente di consigli di amministrazione di importanti realtà industriali e finanziarie, Varaldo è stato tra i pionieri degli studi di marketing e management in Italia, formando generazioni di studenti, ricercatori e manager.

"A nome di tutta la nostra comunità, desidero esprimere le sincere condoglianze alla famiglia del professore Varaldo. Se la Scuola Superiore Sant’Anna oggi è un’università di eccellenza, riconosciuta e apprezzata a livello internazionale, ciò si deve in larga parte alla sua capacità di guardare lontano, alla sua visione strategica e alla sua profonda umanità. Con la scomparsa del professore Varaldo, perdiamo una figura centrale della vita della Scuola, che ha dato un contributo determinante alla vita accademica, alla ricerca e allo sviluppo del Paese" dichiara il Rettore Nicola Vitiello.

La camera ardente sarà allestita sabato dalle ore 15 alle ore 20 e domenica dalle ore 8 alle ore 20 presso la Chiesa di Sant'Anna. Il funerale è in programma lunedì 12 ottobre alle ore 10 presso la Chiesa di San Michele degli Scalzi a Pisa.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna - Ufficio stampa

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