Erasmus Days, le celebrazioni all'IIS Virgilio di Empoli

Un traguardo straordinario e un doppio appuntamento per guardare al futuro nella splendida cornice del Cenacolo degli Agostiniani, luogo simbolo della cultura cittadina e sede che ospita il nostro istituto. L’IIS Virgilio di Empoli si prepara a celebrare la settimana europea degli Erasmus Days con una giornata speciale che, il prossimo 13 ottobre, aprirà le porte a studenti, famiglie, docenti e cittadini. Per il Virgilio l'internazionalizzazione è una vocazione profonda che viene da lontano: l'istituto realizza infatti progetti Erasmus fin dal 2015 e spegne quest'anno la quinta candelina del suo percorso di accreditamento ufficiale.

L'evento al Cenacolo si articolerà in due momenti strategici: la mattina sarà interamente dedicata agli studenti, che condivideranno le loro avventure transnazionali in un passaggio di testimone "pari a pari", mentre il pomeriggio accoglierà docenti e famiglie per illustrare l'impatto della didattica europea. A coronare la giornata, proprio all'interno degli storici spazi degli Agostiniani, un emozionante concerto di musica classica offrirà un omaggio artistico unico per festeggiare insieme lo spirito dell'istituto. Durante le celebrazioni si guarderà con orgoglio ai traguardi da record dell'ultimo anno scolastico, reso eccezionale dall'integrazione dei fondi aggiuntivi del PNRR che hanno azzerato i costi per le famiglie. Questa spinta straordinaria ha permesso di far viaggiare tutti gli studenti delle terze del Liceo Linguistico, Classico e Artistico, oltre a garantire la partenza di ben 10 ragazzi per mobilità individuali a lungo termine (fino a 8 mesi) e la formazione all'estero di 18 docenti tra corsi di aggiornamento e attività di job shadowing.

Forte di questo immenso bagaglio, il Virgilio si lancia nel nuovo anno scolastico con un programma che, pur contando su un budget più contenuto, si conferma ricchissimo e focalizzato sulle eccellenze. Sono ben 8 i gruppi di tutte le classi terze del Liceo Linguistico pronti a partire per i consueti scambi di classe, che quest'anno toccheranno mete storiche e affascinanti come Francia, Spagna, Germania e Svezia. Le grandi opportunità non si fermano qui: sul fronte della mobilità individuale a lungo termine, due studentesse del nostro istituto sono già volate all'estero per una totale immersione culturale e linguistica, rispettivamente in Irlanda e in Germania. L'investimento d'avanguardia prosegue anche per il personale della scuola, con un docente dell'istituto che beneficerà di una borsa internazionale per frequentare un corso di formazione specialistica all'estero.

Il Virgilio dà appuntamento a tutta la comunità scolastica e alla cittadinanza il 13 ottobre al Cenacolo degli Agostiniani per festeggiare una scuola che continua ad abbattere le frontiere e a regalare il futuro ai suoi ragazzi.

L'evento si terrà il giorno 13 OTTOBRE alle ore 14:30 presso il Cenacolo degli Agostiniani in Empoli.

L'incontro è aperto a studenti, famiglie, cittadinanza.

Fonte: Ufficio Stampa