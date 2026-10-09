Farmacie di turno dal 9 ottobre al 16 ottobre

VINCI

da venerdì 9 ottobre dalle 20:00 a venerdì 16 ottobre alle 20:00

Farmacia Zito - Via P. Togliatti, 14 (località Spicchio) - tel. 0571-902849

EMPOLI

da venerdì 9 ottobre dalle 20:00 a venerdì 16 ottobre alle 20:00

Farmacia Corsi - Via Val d'Elsa, 197 (località Marcignana) - tel. 0571-581304

Farmacie in appoggio:

sabato 10 ottobre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Canneri Snc - Corso Garibaldi, 37 Montelupo F.no – tel. 0571-51042 E 0571-51795

SAN MINIATO

da venerdì 9 ottobre dalle 20:00 a venerdì 16 ottobre alle 20:00

Farmacia Serafini - Via G.Nelli 23 - tel. 0571 20027

Farmacie in appoggio:

sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R Fucecchio - tel. 0571-20056

CASTELFRANCO DI SOTTO

da venerdì 9 ottobre dalle 20:00 a venerdì 16 ottobre alle 20:00

Farmacia San Martino Predara Farma - Via Giacomo Puccini, 56 – 0571-479515

CERTALDO

da venerdì 9 ottobre dalle 20:00 a venerdì 16 ottobre alle 20:00

Farmacia Al Molino – Via Minzoni Don Giovanni, 58 – 0571-668679

CASTELFIORENTINO

da venerdì 9 ottobre dalle 20:00 a venerdì 16 ottobre alle 20:00

Farmacia Dani – Via Niccoli, 474 (località Granaiolo) – tel. 0571-582021

Farmacie in appoggio:

sabato 10 e domenica 11 ottobre dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Picca – P.zza del Popolo, 26 Montespertoli – tel. 0571-608014

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.