Fondo affitti, la graduatoria definitiva per l'Empolese Valdelsa

E’ in pubblicazione sul sito dell’Unione dei Comuni del Circondario dell’Empolese Valdelsa la graduatoria definitiva per l'assegnazione del contributo a integrazione dei canoni di locazione Fondo Affitti anno 2026.

Per eventuali informazioni o chiarimenti in merito alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Sportello Sociale del Comune di residenza nei giorni e negli orari sotto riportati:

Capraia e Limite, martedì e giovedì dalle 9 alle 13; tel. 0571-978141

Cerreto Guidi, lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 13.30; tel. 0571-906220

Castelfiorentino, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 11; tel. 0571- 686331

Certaldo, lunedì e martedì dalle 10.30 alle 12.30 e giovedì dalle 15 alle 18; tel.0571- 661285

Empoli, lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17; tel.0571-757063

Fucecchio, lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13, martedì dalle 15 alle 17; tel.0571-757253

Gambassi Terme, martedì e giovedì dalle 9 alle 13; tel.0571-1655113

Montaione, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12; tel.0571- 699242

Montelupo Fiorentino, martedì dalle 9 alle 13 e giovedì dalle 15 alle 18; tel.0571-917561

Montespertoli, martedì e giovedì dalle 9 alle 13; tel.0571- 600272

Vinci, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12, giovedì dalle 14.30 alle 17; tel. 0571-933210

Si ricorda che coloro che risultano inseriti nella graduatoria definitiva degli ammessi sono tenuti a presentare, presso l’Ufficio Sportello Sociale/Casa del proprio Comune di residenza, entro e non oltre il 19 febbraio 2027, la copia delle ricevute di pagamento oppure una dichiarazione rilasciata dal locatore attestante l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione relativi all’anno 2026.