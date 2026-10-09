Fuori Orario compie dieci anni e cresce ancora: inaugurati nuovi spazi a Colle di Val d'Elsa

Dieci anni di lavoro con bambini e famiglie, un progetto cresciuto nel tempo e oggi un nuovo spazio da aprire al futuro. Nei giorni scorsi Fuori Orario, il servizio della Cooperativa Sociale Valle del Sole dedicato a bambini e adolescenti con disturbi del neurosviluppo, ha festeggiato a Colle di Val d’Elsa il suo decimo compleanno inaugurando nuovi locali adiacenti alla sede già esistente di via Piemonte 47, alla Badia. Un ampliamento che porta con sé anche un altro traguardo importante: si tratta del primo spazio acquistato dalla Cooperativa.

Un pomeriggio di festa pensato per bambini, ragazzi e famiglie, iniziato con la lettura animata di Dario della Libreria L’Ornitorinco e con il laboratorio artistico curato dall’artista Fargo. Poi il momento dell’inaugurazione con il taglio del nastro, seguito dalla merenda e dal brindisi.

Ad accompagnare la giornata anche una mostra dedicata ai dieci anni di Fuori Orario, un percorso per immagini e testimonianze che ha ricostruito le tappe di una storia cominciata nel 2016 e attraversata da progetti, collaborazioni e sedi diverse.

La storia del progetto

Fuori Orario nasce nel 2016 da un primo “Progetto ABA”. Le operatrici coinvolte intraprendono un percorso di formazione e l’esperienza cresce progressivamente, fino ad assumere il nome con cui è conosciuta oggi. Le attività si dividono inizialmente tra Casole d’Elsa e uno spazio presso la Misericordia di Poggibonsi; successivamente arrivano anche gli interventi nelle scuole, per favorire l’inclusione e l’interazione con i coetanei e condividere strumenti e metodologie con gli insegnanti.

Nel 2018 parte delle attività si trasferisce in viale Marconi a Poggibonsi, mentre viene mantenuto lo spazio di Casole d’Elsa. Il 28 novembre 2021 un altro passaggio decisivo: il trasferimento nell’attuale sede di via Piemonte a Colle di Val d’Elsa, dove vengono riuniti gli interventi rivolti ai minori.

Oggi Fuori Orario offre a bambini con disturbi del neurosviluppo, principalmente dello spettro autistico, interventi individuali e in piccolo gruppo, integrando le competenze dell’équipe con i principi dell’Analisi Applicata del Comportamento (ABA). Centrale è anche il coinvolgimento dei genitori e il confronto con le diverse figure di riferimento dei bambini, all’interno di una presa in carico multidisciplinare.

Dieci anni costruiti insieme

Il taglio del nastro dei nuovi locali è stato affidato alla presidente Rebecca Francioli, alla vicepresidente Jessica Vanni e alla coordinatrice di Fuori Orario, Vittoria Bilenchi. Alla festa ha partecipato anche Monica Sottili, assessora del Comune di Colle di Val d’Elsa con deleghe all’Istruzione e scuola e alle Pari opportunità, insieme a famiglie, collaboratori e persone che negli anni hanno accompagnato il servizio.

«Per noi oggi è una giornata importante perché inauguriamo lo spazio che abbiamo comprato di recente e che abbiamo ristrutturato, ma anche perché è il compleanno di questo progetto, che nel 2026 compie dieci anni», ha spiegato Francioli.

«Siamo partiti dieci anni fa con due bambini, eravamo in due. Piano piano i bambini sono cresciuti, siamo diventati tanti, sono diventate tante le operatrici e tante le famiglie che fanno riferimento a questo servizio - ha aggiunto -. Il percorso di Fuori Orario è stato lungo, ha avuto tanti cambiamenti, anche solo di spazio. Il fatto di esserci fermati qui, ora, per noi è molto importante».

Accanto alla presidente è intervenuta anche la vicepresidente Jessica Vanni, che ha rivolto il proprio ringraziamento alle persone che hanno contribuito a costruire il progetto: «A chi ha tracciato la strada, a chi ha dato un nome al sogno e a chi oggi lo guida verso il futuro. Grazie ad Alice Angioletti, che più di dieci anni fa ha avuto la visione e il coraggio di dare inizio a tutto. Grazie a Rebecca Francioli, che insieme ad Alice ha accolto i primi passi di questo viaggio e ha dato un nome, Fuori Orario, al progetto. Grazie a Vittoria Bilenchi, che ha raccolto il testimone con passione, diventando la guida e il presente di questo servizio».

«Se oggi Fuori Orario è uno spazio sicuro, accogliente e fondamentale per i bambini e le famiglie che lo frequentano – ha concluso Vanni –, è grazie alla vostra dedizione e alla vostra professionalità. La Cooperativa vi ringrazia per il passato, il presente e il futuro che avete costruito e continuate a costruire».

Fonte: Ufficio Stampa