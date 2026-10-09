Sorpreso mentre getta un fazzoletto in fiamme dall'auto: arrestato per incendi boschivi a Pelago

Sorpreso dai carabinieri forestali mentre lanciava dalla propria auto un fazzoletto in fiamme sulla vegetazione secca a bordo strada. I militari del nucleo di Reggello hanno dato esecuzione all'ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di un uomo, ritenuto responsabile di una serie di incendi e tentativi di incendio boschivo dal 2023 lungo la Strada provinciale 85 nel Comune di Pelago.

L'indagine, spiegano in una nota i carabinieri, avviata nel 2023 ha consentito di ricostruire 13 episodi caratterizzati da modalità operative analoghe e concentrati nella stessa area. I roghi hanno interessato la vegetazione secca lungo la strada, in zone particolarmente esposte al rischio di propagazione delle fiamme.

Proprio lungo la stessa provinciale i forestali agli inizi di agosto scorso hanno individuato l'uomo, alla guida della propria macchina, gettare fuori dal finestrino un fazzoletto incendiato. Fermato e arrestato in flagranza dai militari, la successiva perquisizione ha portato al sequestro di oggetti ritenuti utilizzabili per l'innesco.

Gli approfondimenti investigativi hanno inoltre collegato all'indagato oltre dieci episodi precedenti, nei quali sarebbe stato utilizzato materiale cartaceo incendiato e lanciato dal veicolo sulla vegetazione.

In un caso le fiamme hanno interessato circa tre ettari di superficie, rendendo necessario anche l'intervento di un mezzo aereo. Il tempestivo intervento di cittadini, Vigili del Fuoco, volontari antincendio e Carabinieri Forestali, ricordano dall'Arma, ha impedito in più occasioni che i principi di incendio si trasformassero in roghi di maggiori dimensioni, con pregiudizio per la pubblica incolumità e gli abitati limitrofi. Sulla base degli elementi raccolti, l’autorità giudiziaria ha emesso la misura cautelare, ora eseguita dai Carabinieri Forestali. L’uomo si trova agli arresti domiciliari.

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