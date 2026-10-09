Il presidente Giani incontra la delegazione della Repubblica di Corea della Contea di Buan

Cultura, spettacolo ed arte sono alcuni dei temi discussi a Firenze a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Giunta regionale, durante l’incontro di oggi fra il presidente della Toscana Eugenio Giani, assieme all’onorevole Luca Sani, ed una delegazione della Repubblica di Corea della quale facevano parte Kwon Ik–hyeon, sindaco della Contea di Buan, il segretario personale del sindaco Kang Geon­-ung, Choi Min-jeong, responsabile del team Turismo Dipartimento Cultura ed Arte, Kim Su-il, responsabile della pianificazione degli Spettacoli, Choi Seong-eun, membro dello staff del centro delle Arti e la cantante lirica Esther Lee.

“Fra la Toscana e la Repubblica di Corea esiste una ricca ed antica storia di reciproci rapporti che risale a cinquecento anni fa. Francesco Carletti, scrittore e mercante fiorentino, dedicò al granduca Ferdinando I di Toscana i suoi appunti di viaggio scritti fra il 1500 e il 1600 dove descriveva la Corea come un territorio di grande storia e identità, riprodotto anche in una carta geografica del Paese realizzata a metà del Cinquecento dal matematico e cosmografo Ignazio Danti su un pannello, oggi visibile a Palazzo Vecchio.”

“Da ormai vent’anni Firenze ospita il Festival del cinema coreano – continua Giani – ed i rapporti fra la Toscana e la Repubblica di Corea continuano ad essere assidui e testimoniati dall’interesse dimostrato in Oriente verso le tradizioni storiche regionali. In questo contesto – aggiunge Giani - l’incontro di oggi ha l'obiettivo di mantenere aperto un confronto costante e individuare nuove opportunità di collaborazione, anche alla luce delle sfide economiche e sociali di questi anni".

"La Regione Toscana – conclude Giani - conferma così l'importanza del dialogo e della cooperazione tra territori come strumenti per promuovere lo sviluppo, sostenere le relazioni tra cittadini e imprese e contribuire al rafforzamento dei legami internazionali".

Fonte: Regione Toscana

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