Il presidente Giani riceve la nuova console generale di Francia Anne-Laure Jeanvoine

Il presidente della Toscana Eugenio Giani ha incontrato oggi pomeriggio a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Giunta regionale, la nuova console generale e direttrice della sede di Firenze dell’Institut français Anne-Laure Jeanvoine, insediatasi lo scorso primo settembre.

Diplomata in relazioni internazionali presso l’università Sciences Po a Parigi, Anne-Laure Jeanvoine vanta una carriera ventennale all'interno del Ministero degli Affari Esteri ed Europei francese (Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères), durante la quale ha ricoperto incarichi strategici in ambito diplomatico e politico di alto profilo internazionale. Fra le altre, ha ricoperto le cariche di consigliera negoziatrice per la Missione permanente della Francia presso le Nazioni Unite a New York, consigliera politica per l'UNDP (Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo) e vice ambasciatrice presso l’Ambasciata di Francia in Norvegia.

Rafforzare ulteriormente i legami culturali, linguistici, economici e istituzionali fra la Toscana e la Francia è stato uno degli argomenti affrontati durante l’incontro, dedicato alle prospettive di sviluppo della collaborazione bilaterale.

L’incontro ha rappresentato un’occasione per rinnovare l’attenzione verso una relazione consolidata nel tempo, fondata su profondi legami storici e culturali.

“Stiamo lavorando molto - ha dichiarato il presidente Giani – sullo sviluppo dei rapporti economici ma anche sul versante dell’innovazione in materia di sviluppo delle tecnologie digitali e della formazione professionale. C’è ormai una consuetudine nella collaborazione fra la Toscana e la Francia, fruttuosa e particolarmente intensa – continua Giani – proprio negli anni nei quali ricoprivo la carica di assessore al Comune di Firenze. Il Consolato francese era un punto di riferimento per molte iniziative organizzate in città, che utilizzavano gli spazi gentilmente messi a disposizione dal Consolato”.

La console generale di Francia ha ribadito la sua intenzione di “lavorare con voglia ed energia per rafforzare i reciproci legami nel comune interesse della comunità francese e di quella toscana”.

Fonte: Regione Toscana