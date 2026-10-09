Gran Galà Lirico 'Verismi' a Castelfiorentino

Il grande repertorio operistico torna da protagonista sul palcoscenico del Teatro del Popolo di Castelfiorentino. Venerdì 16 ottobre 2026, alle ore 21:00, si terrà il Gran Galà Lirico “Verismi”, un concerto di altissimo valore artistico e divulgativo, dedicato ad esplorare una delle stagioni più intense della storia della musica italiana: il Verismo, a cavallo tra Otto e Novecento (ingresso libero, gradita offerta).

Promosso dall’Associazione “Amici della Lirica Umberto Borsò”, con il contributo ed il patrocino del Comune di Castelfiorentino, l’evento prosegue una tradizione di concerti a tema storico-musicologico (dopo i successi dedicati a Puccini nel 2024, a Mozart e Salieri nel 2025) offrendo un viaggio appassionante tra le pagine sinfoniche, corali e le arie più celebri firmate da Pietro Mascagni, Ruggero Leoncavallo, Umberto Giordano, Francesco Cilea, Alfredo Catalani e Giacomo Puccini.

La serata assume anche un profondo significato, storico e affettivo, per la comunità castellana. Il galà celebra infatti il 60° anniversario della messa in scena dell’Andrea Chénier che, nel settembre del 1966, vide trionfare sul palco del Teatro del Popolo l'acclamato tenore Umberto Borsò (divenuto nel 2015 cittadino onorario). Per rendere omaggio a quell'evento — ancora vivo nella memoria collettiva e testimoniato da storici scatti dell'epoca — un’ampia parte del programma sarà dedicata al capolavoro di Giordano, arricchita da una speciale proiezione video tributo al Maestro Borsò.

Sul palcoscenico si alternerà un cast di prestigio internazionale, guidato dalla presenza straordinaria di Massimo Cavalletti, baritono acclamato nei maggiori teatri del mondo (dalla Scala di Milano al Metropolitan di New York, fino a Londra e Vienna).

Insieme a lui si esibiranno Alessia Battini (soprano), giovane talento livornese e vincitrice del 3° Premio Internazionale "Umberto Borsò"; Silvia Pantani (soprano), raffinata interprete del repertorio verista e pucciniano, già festeggiata protagonista di Madama Butterfly al Teatro del Popolo lo scorso aprile; Marco Miglietta (tenore), apprezzato interprete sui principali palcoscenici italiani ed esteri specializzato nel repertorio verista e novecentesco;

La compagine musicale vedrà la partecipazione dell’Orchestra Orpheus e del Coro Lirico Castellano preparato dal M° Nicoletta Cantini, tutti sotto la sapiente direzione del M° Gabriele Centorbi.

“Una serata all’insegna della grande Lirica – osservano la Sindaca, Francesca Giannì, e l’Assessore alla Cultura, Franco Spina – in cui saliranno sul palco artisti di livello internazionale e giovani talenti, dando vita a concerto musicale di altissimo livello in cui anche la memoria storica del nostro teatro sarà presente, con un omaggio al tenore Umberto Borsò e al 60° anniversario della sua interpretazione di Andrea Chénier. Ringrazio di cuore l’associazione “Amici della Lirica” che in questi anni ha saputo recuperare e valorizzare una delle più belle tradizioni culturali di Castelfiorentino, e per l’impegno con cui si dedica alla organizzazione di eventi concertistici e alla promozione di nuovi talenti musicali”.

L’ingresso è a offerta libera ma è consigliata la prenotazione scrivendo all'indirizzo e-mail premioborso@gmail.com

Fonte: Ufficio Stampa