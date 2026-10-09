Incidente a Pisa, perde la vita un motociclista di 49 anni

Cronaca Pisa
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Tragico incidente questa sera in via San Jacopo a Pisa. Sul posto, intorno alle 19, sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per i rilievi.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte, per cause in accertamento, due auto e una moto. Il conducente della due ruote, un uomo di 49 anni, ha purtroppo perso la vita: nonostante i tentativi di rianimazione, il personale sanitario non ha potuto far altro che constatarne il decesso. In corso di ricostruzione la dinamica dell'incidente.

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