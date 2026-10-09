Inclusione migranti, torna a Empoli il progetto europeo

Sono giunti a Empoli mercoledì 7 ottobre i partner del progetto EMV-LII, avviato nel 2024 e che include delegazioni da Austria, Slovenia, Germania, Croazia, Grecia e Lussemburgo. L'acronimo sta per Empowering Migrant Voices for Local Integration and Inclusion e parla partecipazione attiva, integrazione e inclusione delle persone migranti nelle comunità locali.

Il progetto si concentra sull’implementazione di strategie locali coinvolgendo tutti gli attori pertinenti, comprese le comunità di migranti, attraverso strumenti come consigli consultivi, partecipazione online e offline e tavole rotonde politiche.

Attraverso corsi di formazione, workshop e advocacy con le autorità locali, il progetto intende contribuire alla coesione sociale e alla promozione di società inclusive a tutti i livelli.

Ad accogliere in queste prime giornate l'assessora alle Pari Opportunità Valentina Torrini e il vice sindaco con delega all'Integrazione, Nedo Mennuti, che afferma: "Arriviamo a questo incontro con una bella novità per la città di Empoli e per il progetto, ossia il Tavolo delle Cittadinanze che negli scorsi giorni ha visto il suo insediamento e la prima seduta. Ritengo molto importante questo luogo di confronto e di scambio per ascoltare veramente le voci di tutte le comunità che popolano il nostro territorio e che sono in una percentuale importante, il 19,53% secondo gli ultimi dati 2026 dei nostri registri comunali. Il progetto EMV-LII prevede uno scambio di buone pratiche importanti per coinvolgere nei processi decisionali anche parte della popolazione che spesso viene marginalizzata".

In questi giorni la delegazione europea ha fatto visita a realtà locali rilevanti per la città come DesTEENazione all'Antico Ospedale San Giuseppe, l'ex Cinema La Perla dove ha sede Scomodo, il Museo della Collegiata e i servizi per i senza fissa dimora di via Puccini.

I PARTNER DEL PROGETTO

Austria:

- Città di Graz

- Comitato consultivo delle persone migranti di Graz

- Città di Lustenau

Italia:

- COSPE,

- Comune di Empoli

Slovenia:

- Associazione dei comuni della Slovenia,

- Comune di Lubiana,

- Associazione culturale di Gmajna,

- Istituto per la pace

Germania:

- MoveGlobal – Associazione di organizzazioni diasporiche di migranti nel mondo,

- Dipartimento per il lavoro, gli affari sociali, l’uguaglianza, l’integrazione, la diversità

e la lotta alla discriminazione di Berlino;

Croazia:

- Centro Studi sulla Pace,

- Medjimurje County;

Grecia:

- Symbiosis;

- Heraklion

Lussemburgo:

- FSL – Formazione e sensibilizzazione in Lussemburgo,

- Amministrazione comunale di Schifflange

Partner internazionale:

- ADYFE (Forum di giovani della diaspora africana in Europa)

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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