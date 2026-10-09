Infortunio sul lavoro a Castelfiorentino, grave trauma ad una mano: soccorso un giovane

Cronaca Castelfiorentino
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L'incidente nel pomeriggio: l'operaio è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Empoli, per poi essere trasferito a Careggi

Grave infortunio sul lavoro questo pomeriggio a Castelfiorentino dove un giovane è stato soccorso dopo essere rimasto gravemente ferito ad una mano.

Sul posto, in un’azienda lungo via Niccoli che dalle frazioni empolesi di Fontanella e Granaiolo porta a Cambiano e Castelfiorentino, sono intervenuti dopo le 16.30 di oggi, venerdì 9 ottobre, i soccorsi inviati dal 118 con un’automedica e un’ambulanza e i tecnici del Pisll, servizio di Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Asl Toscana Centro.

Da quanto si apprende l’operaio, di 26 anni, per cause in corso di accertamento avrebbe riportato un forte trauma a tre dita della mano destra. Il giovane è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli. Qui avrebbe ricevuto una valutazione urgente da parte dell'ortopedico: dopo i primi accertamenti il giovane è stato trasferito all'ospedale Careggi di Firenze. Non risulta in pericolo di vita.

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