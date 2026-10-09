Interruzione idrica programmata nel comune di San Miniato

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica a San Miniato Basso nel comune di San Miniato, martedì 13 ottobre dalle ore 8.30 alle 12 si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica nelle vie Manzoni, Fogazzaro, De Amicis e Pascoli.
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 14 ottobre, con le stesse modalità
Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389
Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa
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