Interruzione idrica programmata nel comune di Vinci e Lamporecchio

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(foto di archivio)

Il giorno martedì 13 ottobre, dalle ore 8.30 alle ore 15, nelle località di San Pantaleo e Toiano. Interesserà anche il comune di Lamporecchio

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Vinci, il giorno martedì 13 ottobre, dalle ore 8.30 alle ore 15, si renderà necessario interrompere l’erogazione idrica nelle località San Pantaleo, Toiano e Apparita. L’interruzione interesserà anche le utenze di via dellApparita compresa nel comune di Lamporecchio.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, lintervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a mercoledì 14 ottobre, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Ufficio Stampa - Acque

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