Partono gli interventi per consolidare i versanti del centro a San Miniato

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 Prenderanno il via lunedì 12 ottobre i lavori di consolidamento e messa in sicurezza di alcune aree del centro storico di San Miniato interessate dalle frane causate dagli eventi meteorologici del marzo 2025. L’intervento, per un investimento complessivo di 472mila euro, riguarda diversi tratti del territorio, con l’obiettivo di consolidare i fronti franosi e mettere in sicurezza le aree coinvolte.

I lavori interesseranno il fronte sovrastante il parcheggio di piazza Fonti alle Fate (Cencione), la porzione di versante sotto i giardini Bucalossi e il fronte sottostante il parcheggio di San Francesco, quindi il tratto lungo corso Garibaldi.

"Si tratta di un intervento importante per la sicurezza del nostro centro storico, necessario per affrontare le criticità emerse a seguito degli eventi meteorologici del marzo 2025 – dichiarano il Sindaco Simone Giglioli e l’assessore ai lavori pubblici Marco Greco– È un lavoro che si inserisce nell’impegno dell’Amministrazione per la messa in sicurezza del centro storico e per il ripristino delle condizioni di stabilità delle zone colpite".

Modifiche alla viabilità e alla sosta


Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, dalle ore 8 di lunedì 12 ottobre 2026 e fino al termine degli interventi sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta in alcune aree interessate dai cantieri.

In particolare, il provvedimento riguarderà corso Garibaldi, nel tratto compreso tra viale XXIV Maggio e via Conti, e una porzione di piazza Fonti alle Fate, per un’area di circa 10 per 15 metri, riservata al cantiere stradale.

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

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