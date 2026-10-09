Maltempo, allerta gialla prorogata fino alle 20 per le isole

Si va verso un graduale miglioramento delle condizioni meteo in Toscana. Condizioni di instabilità permangono fino alla tarda serata di oggi con locali brevi temporali, più probabili sull'Arcipelago (dove saranno possibili forti colpi di vento e grandinate), sulle zone costiere e quelle limitrofe e sull'Appennino.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha pertanto esteso il codice giallo, per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, fino alle 20 di oggi, venerdì, limitatamente all’Arcipelago toscano.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/ allertameteo

Fonte: Regione Toscana