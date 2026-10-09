Mmab, riprendere il ciclo di incontri 'Qui e ora, caffè!'

A Montelupo Fiorentino torna la proposta di “Alzheimer caffè”. Iniziativa che si conferma una preziosa opportunità sul territorio per tutte le famiglie che vivono un’esperienza di fragilità e che cercano occasioni di socializzazione, incontro, confronto e sperimentazione creativa.

Al primo anno del “Qui e ora, caffè!” hanno partecipato circa dieci famiglie. La frequentazione è stata regolare e accompagnata da una grande motivazione verso le varie occasioni di incontro ed espressione. L’edizione di quest’anno riparte con la consapevolezza di avere consolidato un appuntamento atteso da tanti partecipanti. L’obiettivo è quello di offrirsi metaforicamente come una rete naturale, attiva nel sostenere i percorsi di invecchiamento e le opportunità di partecipazione attiva alla vita sociale dei territori.

L’attività è già stata avviata nel mese di settembre, il secondo e prossimo appuntamento è fissato per venerdì 16 ottobre alle ore 16:00 presso il MMAB, Piazza Vittorio Veneto 11. L’incontro in programma sarà dedicato allo yoga, è consigliabile dunque un abbigliamento comodo. L’accesso è libero e gratuito per tutte le famiglie interessate, curiose e desiderose di sperimentare nuove relazioni.

«“Qui e ora, caffè!” è un progetto a cui teniamo particolarmente perché rappresenta un esempio concreto di collaborazione tra cultura, musei e ambito socio-sanitario. Il MMAB diventa uno spazio aperto, capace di accogliere persone e famiglie, favorendo occasioni di incontro, socializzazione e partecipazione. Riteniamo importante sostenere iniziative che, attraverso attività diverse e accessibili, contribuiscono a contrastare l’isolamento e a promuovere una partecipazione attiva alla vita della comunità, creando una rete di relazioni attorno alle persone e alle famiglie», spiegano all’unisono Aglaia Viviani, Assessora alla cultura, MMAB e sistema museale e Stefania Fontanelli, Assessora alle Politiche sociali e abitative, pari opportunità e diritto alla salute.

Il progetto “Qui e ora, caffè!” è a cura della Cooperativa Il Borro, sostenuto da RSA Il Castello e Vorreiprendereiltreno Onlus. Da quest’anno il nuovo partener progettuale è l’Auser Montelupo, associazione di riferimento per l’invecchiamento attivo. Rinnovata la collaborazione con Spazio Ipotetico, Mano Mano Piazza e Canto Rovesciato.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Montelupo Fiorentino.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

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