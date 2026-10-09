Al Museo Leonardiano un laboratorio tra luce e ombre

Anche il Museo Leonardiano aderisce a F@MU, la Giornata nazionale delle famiglie al museo, che si celebra domenica 11 ottobre 2026.

Per l’occasione, nella sala didattica della Palazzina Uzielli, la Domenica con Leonardo diventa l'opportunità di ‘Giocare con la luce’, un laboratorio per scoprire come funzionano la luce e le ombre e quali furono gli studi di Leonardo in merito, consapevole della loro importanza nel dare volume e profondità alle figure e ai paesaggi.

In questo laboratorio bambini e genitori scopriranno, in modo semplice e divertente, come nascono le ombre e come possono cambiare forma, dimensione e intensità.

Dopo la fase di scoperta, sarà il momento di creare: i partecipanti realizzeranno marionette per il teatro d’ombre, ispirate ai personaggi del tempo di Leonardo, e daranno vita a piccoli spettacoli fatti di sagome, luci e racconti.

L’appuntamento è alle 16 di domenica 11 ottobre.

L’attività è rivolta alle famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni e il costo è di 5 euro a persona.

Per informazioni: 0571933285 o info@museoleonardiano.it.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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