Nuovi attraversamenti pedonali e segnaletica luminosa a Pisa

Proseguono gli interventi del Comune di Pisa e di Pisamo per migliorare la sicurezza stradale in città, con nuove opere dedicate in particolare alla tutela dei pedoni, alla maggiore visibilità degli attraversamenti e alla segnalazione dei punti che richiedono maggiore attenzione da parte degli automobilisti. Nel corso dell’ultimo anno sono stati realizzati nuovi attraversamenti pedonali in numerose zone della città. Gli interventi hanno interessato via da Morrona, viale D’Annunzio in località Luicchio, dove sono stati realizzati due attraversamenti in prossimità delle fermate di Autolinee Toscane con l’installazione di apposita segnaletica luminosa, via Emilia, via Aurelia, l’area di fronte al Bastione Sangallo e via Cisanello.

Nuovi attraversamenti sono stati inoltre realizzati nell’area della nuova rotatoria del CNR, lungo viale Provinciale Vicarese, via di Pratale, via Volpe e via Moruzzi. Sempre in via Moruzzi sono stati realizzati altri due attraversamenti in prossimità dei due studentati. Un ulteriore intervento ha riguardato via Fiorentina, nel tratto compreso tra via Vecchia Tramvia e via Sempione. Il programma proseguirà da qui alla fine dell’anno con ulteriori attraversamenti previsti in via Fossa Ducaria, via Emilia e via Fiorentina.

«La sicurezza stradale è un tema sul quale stiamo intervenendo in maniera continuativa, attraverso opere di diversa entità – dichiara l’assessore alla mobilità Massimo Dringoli –. Accanto agli interventi più strutturati ci sono tanti lavori puntuali, spesso realizzati anche sulla base delle segnalazioni che arrivano dai cittadini e delle criticità riscontrate sul territorio. Attraversamenti in quota, illuminazione dedicata, segnaletica e nuovi sistemi contribuiscono a rendere più sicuri gli spostamenti, con particolare attenzione ai pedoni e agli utenti più vulnerabili della strada. Rientrano in questa stessa logica anche due interventi semaforici. Sul Lungarno Mediceo, prima della rotatoria del Ponte della Fortezza, sarà installato un semaforo finalizzato a consentire in sicurezza la manovra degli autobus: l’impianto resterà normalmente lampeggiante e potrà essere attivato direttamente dagli autisti di Autolinee Toscane tramite telecomando, facendo scattare il rosso per il tempo necessario al passaggio del mezzo. In via Gioberti, davanti all’asilo nido Girotondo, il semaforo sarà invece attivabile a chiamata per consentire a genitori e bambini di attraversare la strada in sicurezza negli orari di ingresso e uscita dalla struttura. Sono interventi diversi tra loro, ma accomunati dallo stesso obiettivo: intervenire puntualmente nei luoghi in cui è necessario aumentare le condizioni di sicurezza».

Gli interventi si inseriscono nel programma portato avanti negli ultimi anni dall’Amministrazione comunale sul fronte della sicurezza stradale. Un’attività che ha riguardato la realizzazione di numerosi attraversamenti pedonali in quota, soprattutto nei punti in cui è necessario favorire la riduzione della velocità dei veicoli, insieme alla riqualificazione della segnaletica e a numerosi interventi puntuali nei quartieri.

Parallelamente è stata progressivamente ampliata la presenza degli attraversamenti dotati di illuminazione dedicata. Tra quelli realizzati negli ultimi anni figurano gli interventi in via Don Bosco, via Giovanni Pisano, via del Brennero e via Pietrasantina all’angolo con via del Marmigliaio, ai quali si sono aggiunti quelli al Ponte dell’Impero, sulla via Aurelia all’altezza del ristorante Da Rino, in via dell’Aeroporto, via Pasquale Pardi, via Paparelli e via Gioberti.

A questi si affiancano interventi sulla segnaletica luminosa in punti particolarmente sensibili. A Marina di Pisa sono previsti dispositivi per segnalare l’uscita dei mezzi di soccorso dalla postazione estiva del 118 e dalla base balneare della Croce Rossa Italiana, mentre in via di Gello, in corrispondenza dello Smipar, è prevista l’installazione di segnaletica luminosa per indicare la presenza di veicoli militari in manovra. Il lavoro sulla sicurezza stradale comprende inoltre attraversamenti semaforizzati, sistemi dedicati all’accessibilità, interventi sulla segnaletica orizzontale e verticale e opere di piccola entità realizzate per rispondere a criticità specifiche emerse sul territorio.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

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