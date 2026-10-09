Parte la stagione dell'Asd TT San Miniato

Prende il via domenica 11 ottobre, alle ore 10, la stagione pongistica sanminiatese. In campo la ASD Polisportiva Casa Culturale San Miniato, che affronterà la ASD TT Lucca. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

Una novità importante per lo sport cittadino: la neonata ASD TT San Miniato annuncia di aver ottenuto l’utilizzo della palestra delle scuole elementari per allenamenti e campionati a squadre della Federazione Italiana Tennistavolo (Fitet). Un risultato reso possibile grazie all’assessora Elena Maggiorelli e alla Etruska Basket, affidataria dell’impianto. Per la prima volta, da quest’anno, sarà possibile assistere e sostenere dal vivo le squadre sanminiatesi nelle varie categorie.

Dall’11 ottobre, infatti, tutte le domeniche San Miniato ospiterà lo spettacolo del tennistavolo agonistico. Sei le formazioni al via:

Polisportiva Casa Culturale A (serie D1)

Polisportiva Casa Culturale B (serie D2)

TT San Miniato A, B e C (serie D3)

TT San Miniato F (femminile)

Trattandosi di campionati regionali, le squadre sanminiatesi si confronteranno con formazioni come TT Lucca, TT Firenze, TT Pisa e TT Livorno, tutte in corsa per la vittoria finale.

L’ASD TT San Miniato ricorda inoltre che la palestra non è aperta solo agli agonisti. Oltre agli allenamenti dei tesserati, fissati il lunedì, il mercoledì e il venerdì, ogni giovedì dalle 18 alle 20 l’impianto sarà aperto a tutti, con un tecnico Fitet a disposizione di chi vuole giocare o ricevere consigli per migliorare la propria tecnica.