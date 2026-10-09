Processione a Ponzano, modifiche alla viabilità

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In occasione della Processione per la “Festa Patronale della Madonna del Rosario” a Ponzano (Empoli) che si svolgerà domenica 11 ottobre 2026, sarà disposta una modifica temporanea alla viabilità per il tempo strettamente necessario al passaggio della manifestazione in alcune vie della frazione.

La processione partirà dalla Chiesa di San Pio proseguendo per via Ponzano, via Barsanti, via Pasteur, via Cavallotti, via Edison, via Redi, via Tozzetti, via Pratignone, via Galletti, via Capoquadri, via Ponzano per arrivare alla Chiesa Parrocchiale della Madonna del Rosario. Pertanto sarà sospesa la circolazione veicolare per il tempo strettamente necessario al transito della stessa dalle 16.45 alle 17.50 circa.

Le disposizioni di cui sopra non verranno applicate ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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