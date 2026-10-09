Rosaria Amato alla guida della Questura di Firenze, Funaro: "Benvenuta e buon lavoro"

Cambio al vertice della Questura di Firenze: a guidarla sarà Rosaria Amato, già questore a Verona mentre Fausto Lamparelli assumerà l'incarico a Napoli.

"A Rosaria Amato, prima donna alla guida della Questura di Firenze, rivolgo un caloroso benvenuto nella nostra città e i migliori auguri di buon lavoro" dichiara in una nota la sindaca di Firenze Sara Funaro. "È una nomina che rappresenta un momento significativo per la nostra città. Sono certa che sapremo instaurare fin da subito un rapporto di fiducia, dialogo e piena collaborazione istituzionale, nel segno della continuità con il lavoro portato avanti fino a oggi. La sicurezza dei cittadini è una priorità che richiede attenzione costante, presenza sul territorio e un impegno condiviso tra tutte le istituzioni. Da parte dell’Amministrazione comunale troverà la massima disponibilità a lavorare insieme, con determinazione, per dare risposte concrete alle esigenze della nostra comunità.

Desidero rivolgere un ringraziamento sincero e personale al questore Fausto Lamparelli, - prosegue Funaro - che nel periodo trascorso a Firenze ha saputo lasciare un segno importante, distinguendosi per la presenza costante, l’attenzione alle esigenze del territorio e la capacità di lavorare in sinergia con le istituzioni. Ho apprezzato il suo impegno, la disponibilità al confronto e la sensibilità con cui ha saputo entrare in sintonia con la nostra città. Un impegno che ha prodotto risultati concreti e significativi. Gli rivolgo i migliori auguri per il nuovo e importante incarico che lo attende, con la gratitudine mia e di tutta Firenze".