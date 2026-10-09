Al San Jacopo di Pistoia 'Un tè con l'ostetrica' per accompagnare le neomamme dopo il parto

Un momento semplice, nato attorno a una tazza di tè, per accompagnare le neomamme nei primi giorni dopo il parto e rafforzare il collegamento tra ospedale e territorio. In occasione della Settimana mondiale dell’allattamento, che si è svolta dal 1° al 7 ottobre, l’Ostetricia dell’ospedale San Jacopo di Pistoia ha promosso l’iniziativa “Un tè con l’ostetrica”, un appuntamento dedicato all’ascolto, al confronto e all’informazione rivolto alle donne ricoverate nel reparto.

L’incontro si è svolto in uno spazio dedicato all’interno del Nido ed è stato organizzato come una merenda condivisa. Un contesto informale che ha favorito il dialogo tra le neomamme e le professioniste che le accompagnano nel percorso della nascita. Durante l’iniziativa le donne hanno potuto incontrare sia le ostetriche ospedaliere sia quelle dei servizi territoriali, conoscendo fin da subito i punti di riferimento ai quali potranno rivolgersi dopo il rientro a casa.

Particolare attenzione è stata riservata all’allattamento materno, con uno spazio aperto alle domande e al confronto sulle prime esperienze, sulle difficoltà che possono emergere nei giorni successivi al parto e sugli strumenti di supporto disponibili. L’incontro ha offerto anche l’occasione per approfondire temi come il contatto precoce tra madre e neonato, il legame che si costruisce nei primi momenti di vita e il valore del rooming-in, che consente al bambino di rimanere accanto alla madre favorendo una risposta più tempestiva ai suoi bisogni.

La presenza congiunta delle ostetriche ospedaliere e territoriali ha rappresentato uno degli aspetti più significativi dell’iniziativa, contribuendo a rendere più diretto e riconoscibile il percorso assistenziale che prosegue oltre la dimissione e garantendo continuità nella presa in carico della donna e del neonato. Alla fine dell’incontro, alle neomamme sono stati consegnati dei piccoli gadget ricordo.

Nell’ambito delle iniziative dedicate alla Settimana mondiale dell’allattamento, il presidio ospedaliero di Pistoia ha inoltre inaugurato il Baby pit stop, uno spazio riservato e attrezzato dove le mamme possono fermarsi per allattare il proprio bambino o cambiare il pannolino, in linea con il programma promosso dall’UNICEF.