Tartaruga marina di 250 chili trovata morta al tombolo della Feniglia

Una tartaruga marina di grandi dimensioni è stata trovata morta nelle acque del tombolo della Feniglia, a Orbetello, davanti allo stabilimento balneare La Zonca. L'animale, appartenente alla specie Dermochelys coriacea, nota anche come tartaruga liuto, pesava circa 250 chili e aveva un carapace lungo 170 centimetri e largo 100.

La carcassa è stata recuperata e trasferita all'Università di Siena per gli accertamenti tecnico-scientifici, finalizzati a individuare le cause del decesso e a chiarire le circostanze del ritrovamento.

Sul posto è intervenuto il personale dell'Ufficio marittimo di Orbetello, che ha delimitato l'area. È stata inoltre attivata Arpat per i primi accertamenti. Secondo una prima ipotesi, la tartaruga potrebbe essere rimasta impigliata in una rete da pesca.

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