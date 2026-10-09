Scossa di terremoto 3.3 di fronte alla costa di Livorno

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.3 è stata registrata oggi, 9 ottobre, in zona Livorno, davanti alla costa labronica.

Il sisma è stato avvertito nell'area compresa tra le province di Livorno e Pisa. Secondo i dati della Sala Sismica INGV di Roma, la scossa principale è avvenuta verso le 12.30 nel tratto di mare tra Rosignano e Livorno, a una profondità di circa 6 chilometri.

Sono in corso le verifiche del sistema regionale di Protezione civile per accertare eventuali conseguenze del terremoto. Al momento non vengono segnalati danni.

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