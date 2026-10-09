Torna 'Antiquari in centro' a Empoli

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Secondo sabato del mese? A Empoli c’è “Antiquari in centro”: da piazza Farinata degli Uberti, alla piazzetta della Propositura e in un tratto di via Leonardo da Vinci in orario dalle 8.30 alle 19.30, vi aspetta un viaggio immersivo nell’antiquariato, il modernariato e nel collezionismo.

Nel cuore del centro storico di Empoli si potranno trovare esposizioni di pezzi unici, mobili antichi, complementi d’arredo, tanti libri e dischi da collezione. E la novità di questa edizione 2026 è che nelle date 14 novembre e 12 dicembre “Antiquari in centro” si snoderà tra via Leonardo da Vinci e piazza del Popolo.

Ecco il calendario dei prossimi appuntamenti: 10 ottobre, 14 novembre e 12 dicembre 2026 per chiudere l’anno. Per l’anno nuovo, da segnare in agenda: 9 gennaio, 13 febbraio, 13 marzo, 10 aprile, 8 maggio e 12 giugno 2027. Sempre in orario 8.30-19.30.

La kermesse ha il patrocinio del Comune di Empoli, il coordinamento dell’associazione Centro Storico ed è organizzato da Cristiana Gazzarrini, Stefano Cantini, Francesca Pratesi e Stefano Jelusich.

I sostenitori: Borgioli Arredamento, Orma Casa Arredamento, Antica Farmacia Chiarugi, Santini, Birindelli, Foto Ottica Pianigiani, Generali, Pratesi Gioielli, Inpa. Si ringrazia anche il supporto dei commercianti del ‘Giro’.

VIABILITÀ – I provvedimenti temporanei per domani, sabato 10 ottobre 2026 in piazza Farinata degli Uberti, piazzetta della Propositura e un tratto di via Leonardo da Vinci: in orario dalle 6 alle 21 piazza Farinata degli Uberti (tutta), piazzetta della Propositura (tutta) e in via Leonardo da Vinci (tratto compreso tra l’intersezione con via Giuseppe del Papa e via dei Neri), saranno disposti divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari alla concretizzazione dell’attività, limitatamente alle loro effettive necessità d’impiego.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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