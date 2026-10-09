Torregalli, verso la chiusura della gara per il nuovo Pronto soccorso da 50 milioni

"È ormai imminente la chiusura della gara per affidare i lavori del nuovo Pronto soccorso di Torregalli; si tratta di un’opera molto importante, da 50 milioni di euro, grazie alla quale sarà possibile adeguare la struttura di Torregalli alle esigenze attuali dell’emergenza-urgenza, con un significativo potenziamento degli spazi e delle funzioni dedicate all’accoglienza e alla presa in carico dei pazienti".

Lo ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani, evidenziando che l'azienda Usl Toscana Centro prevede di poter procedere con l'aggiudicazione provvisoria già nel mese di ottobre.

I passaggi successivi saranno questi: entro l'anno dovranno essere espletati i controlli di rito, come previsto dal codice degli appalti, in merito alla documentazione prodotta da parte della ditta che risulterà aggiudicataria; in caso di esito positivo, si procederà con l'aggiudicazione definitiva e con la firma del contratto che consentirà alla ditta di aprire il cantiere.

"Proprio in questa settimana – ha detto ancora Giani - abbiamo ricevuto l'accordo di programma firmato dal Ministero e ora, sempre secondo quanto previsto dalla normativa, la Regione ‘prende atto’ e trasmette la richiesta di ammissione a finanziamento".

Se l'istruttoria per arrivare alla formale ammissione al finanziamento dovesse protrarsi al punto da superare temporalmente la data di aggiudicazione, la Regione è pronta, anche tramite l'Azienda Usl Toscana Centro, a individuare risorse proprie per i 7,6 Milioni di euro, stanziati a valere sulle risorse dell'articolo 20 riparto anno 2020, per chiedere poi al Ministero una rimodulazione delle risorse su altri interventi.

Il quadro economico dell'intervento da 50 Milioni di euro si articola su 3 lotti. I primi due sono interamente finanziati con circa 32 Milioni di euro dell'articolo 20 e circa 8 Milioni di euro con risorse proprie. Il terzo lotto è al momento solo parzialmente finanziato.

Fonte: Regione Toscana

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