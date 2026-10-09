Tramvia Firenze, Forza Italia alla manifestazione organizzata dai comitati: "No al taglio degli alberi"

Politica e Opinioni Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Stella e Locchi: "Urge riunione centrodestra, allargare perimetro coalizione alle forze civiche"

"Oggi pomeriggio abbiamo partecipato alla manifestazione 'Il verde non si taglia', promossa da cittadini e comitati civici, per esprimere la nostra solidarietà a quanti chiedono maggiore attenzione alle conseguenze ambientali e urbanistiche del progetto della tramvia verso Rovezzano. La nostra presenza vuole essere un segnale concreto di ascolto nei confronti dei fiorentini e delle loro preoccupazioni. Occorre interrogarsi sulle modalità con cui l'opera viene progettata e realizzata". Lo affermano il segretario regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella, e il capogruppo a Palazzo Vecchio, Alberto Locchi.

"A preoccuparci è soprattutto il previsto taglio di alberi ad alto fusto in viale dei Mille e in viale Duse - sottolineano -. Si tratta di un patrimonio verde che contribuisce alla qualità dell'aria, alla vivibilità dei quartieri e alla mitigazione delle temperature estive. Prima di procedere con abbattimenti di questa portata, riteniamo doveroso verificare ogni possibile alternativa che possa contribuire a ridurre l'impatto della nuova infrastruttura sul patrimonio arboreo e sulla viabilità urbana. Oltretutto, quest'opera distruggerà diverse attività nelle strade vocate al commercio, oltre che togliere centinaia di posti auto. La nostra posizione è chiara: sì alla mobilità sostenibile, ma con una progettazione che metta al centro le esigenze dei cittadini. Per questo continueremo a dare voce alle preoccupazioni dei residenti e a chiedere un confronto trasparente sulle alternative possibili".

"Questo evento, come tanti altri - osservano Stella e Locchi - dimostra la vitalità dei comitati cittadini e la loro capacità di fare proposte. Per questo, è urgente che il centrodestra cittadino si riunisca e lanci un appello a tutte le forze alternative alla sinistra. Se vogliamo vincere a Firenze, nel 2029, dobbiamo prepararci per tempo e allargare il perimetro della coalizione a comitati e forze civiche, elaborando un programma comune, stando tutti insieme, senza divisioni. Del resto, Forza Italia è la prima lista civica nazionale, nel 1994 il presidente Berlusconi candidò e mandò in Parlamento le migliori energie civiche del Paese".

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate

Firenze
Politica e Opinioni
9 Ottobre 2026

Tramvia a Firenze, Sinistra Progetto Comune: "sbagliato liquidare come di destra la sensibilità per gli alberi"

"Eravamo oggi alle Cure, alla manifestazione contro il taglio degli alberi nel Quartiere 2, perché liquidarla come una piazza di destra è sbagliato e fa un favore proprio a quella [...]

Firenze
Politica e Opinioni
9 Ottobre 2026

Scuola, il PD Firenze aderisce alla manifestazione “A scuola nessuno è straniero"

Il Partito Democratico di Firenze aderisce alla manifestazione “A scuola nessuno è straniero”, promossa da FLC e CGIL Firenze insieme a numerose associazioni e realtà del territorio, in programma lunedì [...]

Firenze
Politica e Opinioni
9 Ottobre 2026

Tramvia a Campo di Marte, associazioni ambientaliste: "Fondamentale per Firenze. Al via lavori

"La realizzazione della tramvia a Campo di Marte è fondamentale per completare la rete del trasporto pubblico fiorentino, migliorare la qualità dell'aria e garantire il diritto universale alla mobilità. Un'infrastruttura [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina