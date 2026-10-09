Tramvia a Firenze, Sinistra Progetto Comune: "sbagliato liquidare come di destra la sensibilità per gli alberi"

"Eravamo oggi alle Cure, alla manifestazione contro il taglio degli alberi nel Quartiere 2, perché liquidarla come una piazza di destra è sbagliato e fa un favore proprio a quella parte politica". A dirlo sono i consiglieri di Sinistra Progetto Comune, Dmitrij Palagi e Lorenzo Palandri, in merito alla manifestazione al quartiere Le Cure di Firenze che ha unito cittadini e residenti contro il piano di abbattimento degli alberi previsto nel progetto della tramvia verso Rovezzano.

I consiglieri contestano che "chi l'ha organizzata ha chiesto che non ci fossero adesioni politiche. Anche se fosse andata diversamente, la nostra non ci sarebbe stata: erano presenti molti esponenti del centrodestra e realtà storicamente contrarie alla tramvia, con cui non condividiamo nessuna visione ambientale e di mobilità.

Ma in piazza non c’erano solo loro. Abbiamo visto tante e tanti che magari hanno votato l’attuale maggioranza, o altri gruppi di opposizione. Ignorare questa eterogeneità significa consegnare alla destra un tema che non le appartiene. La stessa Giunta ha ammesso che il progetto può essere rivisto e che l’attenzione al verde urbano deve trovare più spazio, ma non accetta un confronto chiaro, che torniamo a proporre".

I due consiglieri lanciano un appello: "non spacchiamo la città sulla tramvia, l’unica opera di trasporto pubblico su cui si investe davvero, mentre il trasporto su gomma e quello ferroviario vengono ignorati a ogni livello istituzionale, nazionale, regionale e comunale. Evitare nuove isole di calore e l’esasperazione di chi abita il quartiere non è opportunismo né calcolo elettorale: è un altro modo di governare la città".