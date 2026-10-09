Un acquerello di Massimo Tosi per Terra di Valdelsa a Boccaccesca

​In occasione dell’inaugurazione di Boccaccesca l’associazione Terra Di Valdelsa svela la veste scenografica del proprio spazio espositivo, impreziosita dall’opera del maestro Massimo Tosi.

L’artista ha realizzato un raffinato acquerello che riproduce la planimetria del territorio del Comune di Certaldo, trasformando la mappa geografica in un suggestivo ed efficace veicolo di comunicazione territoriale.

​L’opera di Tosi non rappresenta soltanto un elemento d’arte, ma costituisce il cuore identitario dell’allestimento: la riproduzione ad alta risoluzione fa da imponente backdrop (scenografia di fondo) allo stand, incorniciando la vetrina dedicata alla esposizione delle eccellenze enogastronomiche locali contestualizzati nella mappa prendono vita i prodotti reali — bottiglie, confezioni e specialità — selezionati e aderenti al protocollo a marchio .

​L'acquerello del maestro Tosi va oltre la presenza all'interno della manifestazione: l'illustrazione è stata infatti declinata su cartoline promozionali e gadget esclusivi, offrendo ai visitatori un ricordo tangibile della ricchezza culturale e gastronomica della Valdelsa.

​Con questa sinergia tra arte, territorio e produzione locale, l’associazione Terra di Valdelsa e il brand confermano il proprio impegno nella valorizzazione delle tipicità locali all'interno di una delle vetrine più importanti della Toscana.

Fonte: Terra di Valdelsa

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