L'Use Computer Gross si prepara alla sfida contro basket Roma

Con i suoi undici anni potrebbe essere il bis o forse anche il tris nipote dell’ormai centenaria Use basket che domenica alle 18 torna nella capitale per affrontare il basket Roma (arbitri Dinoi di Roma e Rizzuto di Latina), squadra mai incrociata finora in campionato. Una società che, a dispetto della giovane età, continua a far parlare di sé per programmazione ed identità e che, non a caso, ha scalato le gerarchie del basket locale mettendo il settore giovanile al centro del progetto.

Un ventello all’esordio alla Virtus Siena ed una sconfitta a Chiavari il ruolino di marcia degli avversari della Computer Gross, identico come punti a quello dei ragazzi di Luca Valentino. Allenata dal coach Danilo Gallerini, la formazione laziale ha dalla sua anche il fattore campo del PalaKant che, a quanto si dice, si trasforma in un ambiente caldo e appassionato, spinto dall'entusiasmo dei tantissimi ragazzi delle giovanili e delle loro famiglie. Insomma, un po’ quello che accade anche al pala Sammontana.

Da parte sua l’Use scenderà a Roma sulle ali dell’entusiasmo dopo la bella vittoria sulla Carver con l’obiettivo di cogliere il primo successo esterno della stagione. “Affrontiamo la prima trasferta a Roma contro una squadra piena di energia e talento soprattutto nel reparto esterni – spiega il coach Luca Valentino - con Fanti, Cenciarelli e Busca che sono giocatori con ottimo tiro dall'arco e capacità negli 1 contro 1. Come riferimento in questo roster giovane c'è Oliva che sicuramente dà esperienza e qualità nei momenti importanti. A Roma dovremo essere bravi ad imporci fin da subito dettando i ritmi della partita e restando lucidi nei momenti di difficoltà, visto che i nostri avversari giocano in attacco con tanti possessi in transizione nei primi secondi ed alternano difese anche tattiche contro le quali non dobbiamo perdere concentrazione. Fiducioso che la compattezza dimostrata resti costante e che all'interno della partita tutti si facciano trovare pronti”.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale youtube del club romano.

Fonte: Ufficio Stampa - Use/Use Rosa

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