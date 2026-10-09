Use Rosa Scotti, esordio casalingo con Alghero

La prima raccomandazione è per i tifosi di ricordarsi che sabato contro Alghero si gioca alle 17 per consentire alle ospiti di rientrare la sera sull’isola. La seconda, più importante, per l’Use Rosa Scotti di fare bella figura davanti al proprio pubblico all’esordio casalingo. Che poi si tratta di due raccomandazioni che si intrecciano visto che sarebbe bello che a sostenere la squadra ci fosse un pubblico all’altezza, tipo quello dei playoff della scorsa stagione.

“In un campionato con i playoff a sei squadre – attacca coach Alessio Cioni – fare bene nelle partite in casa è fondamentale. Alghero è una squadra nuova che ha avuto il ripescaggio ed ha allestito un roster con due straniere ‘interne’ importanti, il loro punto di forza. Poi hanno Mitreva, la tiratrice macedone che storicamente a noi ha sempre fatto male. Alla prima partita non ha brillato e la sua storia dice che difficilmente ne sbaglia due a fila. Per questo starà a noi difendere bene e non farla accendere”. “Detto questo – prosegue –dobbiamo recuperare qualche acciacco e non è scontato che tutte siano a disposizione. Sarà importante avere più continuità e fluidità all’interno dei quaranta minuti ed avremo bisogno del calore del pubblico perché questo campionato è di un livello alto”.

Come ha ricordato coach Cioni, la società sarda ha ottenuto l'ammissione alla serie A2 dopo l’ottimo campionato della passata stagione. Ad allenarla è Manuela Monticelli, ex giocatrice e bandiera della società che ha allestito la squadra restando fedele alla filosofia del club: valorizzazione delle giovani con acquisti mirati per garantire la solidità necessaria alla categoria. Nel debutto casalingo Alghero ha combattuto contro il Salerno Basket cedendo solo nel finale.

Resta da ricordare che a dirigere la partita saranno Cavinato di Filippo di Limena e Forconi di Faenza e che la diretta streaming sarà visibile sul canale a pagamento flima.tv.

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