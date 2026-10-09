Val di Bisenzio, online il modulo per segnalare i disservizi telefonici e internet

"Per affrontare le conseguenze dell’interruzione dei servizi telefonici e internet iniziata lunedì 5 ottobre, ci stiamo muovendo su un doppio binario. Da una parte stiamo verificando quali strumenti siano concretamente attivabili per tutelare l’interesse pubblico e valutare le possibilità di ristoro dei danni subiti dalle amministrazioni. Dall’altra vogliamo mettere cittadini e imprese nelle condizioni di sapere come muoversi per segnalare il disservizio e far valere i propri diritti nei confronti dei gestori". Così le sindache di Vaiano e Vernio, Francesca Vivarelli e Maria Lucarini, e il sindaco di Cantagallo Guglielmo Bongiorno.

Per questo è stato predisposto il modulo online “Rilevazione del disagio informatico e telefonico”, che consente di raccogliere informazioni sull’interruzione verificatasi nel periodo 5-8 ottobre. Le segnalazioni permetteranno alle amministrazioni di ricostruire in modo più preciso la diffusione del disservizio, i tempi dell’interruzione e le conseguenze sul territorio, mettendo a disposizione elementi utili per il confronto con Fibercop, con i gestori e con le istituzioni competenti. Il modulo rappresenta anche un punto di accesso a informazioni e strumenti utili per gli utenti: al termine della compilazione è infatti disponibile un collegamento diretto alla piattaforma ConciliaWeb dell’AgCom, attraverso la quale è possibile avviare la procedura di conciliazione con il proprio gestore e richiedere gli eventuali indennizzi previsti.

Il modulo è disponibile sul sito dei Comuni della Val di Bisenzio: www.bisenzio.it/segnalazione-disservizio-rete-telefonica-e-internet-val-di-bisenzio

Ecco i tre passaggi per segnalare il disservizio e chiedere l’indennizzo:

Presentare un reclamo al proprio gestore

Il primo passo è inviare un reclamo scritto al proprio operatore telefonico o internet, indicando il periodo di interruzione e i disagi riscontrati. È importante conservare copia del reclamo e il relativo numero di protocollo.

Compilare il modulo predisposto dai Comuni

La compilazione del modulo comunale consente di contribuire alla ricostruzione dell’entità del disservizio e delle sue ricadute su cittadini, attività economiche e servizi del territorio. I dati raccolti aiuteranno le amministrazioni a rappresentare con maggiore precisione la situazione e a valutare le iniziative da intraprendere a tutela dell’interesse pubblico.

Accedere a ConciliaWeb per avviare la procedura di tutela

Al termine del modulo è presente un collegamento diretto alla piattaforma ConciliaWeb dell’Agcom, attraverso cui ciascun utente può avviare personalmente la procedura nei confronti del proprio gestore e chiedere gli eventuali indennizzi spettanti. La compilazione del modulo comunale non sostituisce il reclamo all’operatore né la procedura individuale di conciliazione.

I Comuni invitano tutti coloro che hanno subito disagi a seguire questi passaggi e a conservare la documentazione utile: fatture, comunicazioni con il gestore, reclami e numeri di protocollo, oltre a eventuali elementi che consentano di documentare i danni subiti, come attività sospese, ordini o clienti persi e difficoltà nel contattare servizi essenziali.

"La raccolta dei dati - sottolineano i sindaci della Val di Bisenzio - è fondamentale per comprendere la reale portata di quanto accaduto e disporre di elementi concreti nel confronto con Fibercop e con gli operatori coinvolti. Allo stesso tempo, attraverso il modulo e il collegamento a ConciliaWeb, vogliamo facilitare l’accesso agli strumenti messi a disposizione dall’Agcom, affinché ogni utente possa valutare e avviare le procedure per richiedere gli indennizzi eventualmente spettanti. Invitiamo quindi tutti coloro che hanno subito disagi a compilare il modulo e a conservare ogni documentazione utile. Continueremo a seguire la vicenda e a informare la cittadinanza sugli sviluppi e sulle iniziative che sarà possibile intraprendere".

Fonte: Unione Comuni Val di Bisenzio - Ufficio stampa