A1, sequestrati 542 chili di hashish nell’Aretino: arrestato un 29enne

Oltre mezza tonnellata di hashish, per un totale di 542 chili, è stata sequestrata dalla polizia stradale sull’autostrada A1, nel territorio di Terranuova Bracciolini, in provincia di Arezzo. Un uomo di 29 anni, di nazionalità marocchina, è stato arrestato con l’accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, con l’aggravante dell’ingente quantitativo.

Il sequestro risale alla notte del 4 ottobre, quando una pattuglia della polizia stradale di Arezzo ha fermato un’auto con targa francese diretta verso sud. Il conducente, che era entrato in Italia dal valico di Ventimiglia, avrebbe manifestato uno stato di agitazione che ha insospettito gli agenti, inducendoli ad approfondire il controllo.

La perquisizione ha permesso di scoprire diversi colli contenenti lo stupefacente, nascosti nel bagagliaio e tra i sedili posteriori. La droga era confezionata in sacchi di juta e altri involucri.

Le analisi effettuate dalla polizia scientifica della Questura di Arezzo hanno confermato la presenza di cannabinoidi. Su disposizione del pubblico ministero, il 29enne è stato trasferito nel carcere di Arezzo.