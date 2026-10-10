Anziana aggredita e rapinata mentre passeggia con il cane al parco di Serravalle

Aggredita e derubata mentre passeggiava con il proprio cane nel parco di Serravalle, a Empoli. Vittima della rapina una donna di circa 70 anni, finita a terra dopo essere stata strattonata da un malvivente che le ha portato via la borsa. L'episodio è avvenuto mercoledì scorso, intorno alle 18, in una zona del parco vicina alla Tinaia.

Secondo una prima ricostruzione, l'aggressore avrebbe avvicinato l'anziana per impossessarsi della borsa, strappandogliela dal braccio. La donna, probabilmente nel tentativo di opporsi, ha perso l'equilibrio ed è caduta violentemente, riportando ferite alla testa e a una mano, oltre a dolori al fianco.

Le sue richieste di aiuto hanno attirato l'attenzione di alcune persone presenti nel parco, che sono accorse trovandola a terra, sanguinante e sotto choc. Durante la caduta l'anziana aveva perso anche l'apparecchio acustico, successivamente cercato dai soccorritori.

Sul posto sono intervenuti un'ambulanza del 118 e gli agenti del commissariato di Empoli. La donna, rimasta sempre cosciente, avrebbe riportato lesioni giudicate guaribili in una decina di giorni.

Alcuni testimoni avrebbero notato un uomo allontanarsi di corsa in direzione della collinetta del parco. La polizia ha avviato le indagini, raccogliendo le testimonianze e gli elementi utili per identificare il responsabile della rapina.