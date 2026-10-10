Arrestato un 25enne per spaccio a Carrara: sequestrate droga e denaro

Un uomo di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti nella zona della Doganella, a Carrara, dove negli ultimi tempi si sono verificati episodi che hanno destato preoccupazione nella comunità.

Il giovane, cittadino straniero con regolare permesso di soggiorno e privo di fissa dimora, è stato rintracciato all’interno di un immobile di edilizia residenziale pubblica (Erp) in fase di ristrutturazione.

Durante l’intervento, i militari hanno sequestrato alcune dosi di sostanze stupefacenti, un bilancino di precisione e alcune centinaia di euro, che secondo gli inquirenti potrebbero essere riconducibili all’attività di spaccio.

L’arresto è stato convalidato dal giudice del tribunale di Massa. Nei confronti dell’indagato è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.