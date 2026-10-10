Auto esce di strada e si ribalta a Grosseto, ferita una famiglia con due bambini

Cronaca Grosseto
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L'incidente sulla provinciale 19 a Braccagni. Due persone trasportate in elisoccorso, la madre accompagnata all'ospedale di Grosseto

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 10 ottobre, lungo la strada provinciale 19, in località Braccagni, nel comune di Grosseto. Un'automobile con a bordo una famiglia composta da due adulti e due bambini è uscita autonomamente dalla carreggiata, finendo per ribaltarsi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Grosseto e il personale sanitario del 118, che hanno prestato soccorso agli occupanti del veicolo.

Due dei feriti sono stati trasferiti con l'elisoccorso Pegaso 2, mentre la madre è stata accompagnata all'ospedale di Grosseto. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'automobile, collaborando con i sanitari nelle operazioni di assistenza e trasferimento dei feriti.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Grosseto, incaricata di effettuare i rilievi e gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente e chiarire le cause dell'uscita di strada.

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