Auto esce di strada e si ribalta a Grosseto, ferita una famiglia con due bambini

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 10 ottobre, lungo la strada provinciale 19, in località Braccagni, nel comune di Grosseto. Un'automobile con a bordo una famiglia composta da due adulti e due bambini è uscita autonomamente dalla carreggiata, finendo per ribaltarsi.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco di Grosseto e il personale sanitario del 118, che hanno prestato soccorso agli occupanti del veicolo.

Due dei feriti sono stati trasferiti con l'elisoccorso Pegaso 2, mentre la madre è stata accompagnata all'ospedale di Grosseto. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle condizioni delle persone coinvolte.

I vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'automobile, collaborando con i sanitari nelle operazioni di assistenza e trasferimento dei feriti.

Sul posto è intervenuta anche la polizia locale di Grosseto, incaricata di effettuare i rilievi e gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell'incidente e chiarire le cause dell'uscita di strada.

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