Basket Empoli, tutto facile per l'Use Rosa Scotti contro Alghero

Tutto facile, forse anche troppo per capire la reale forza di questa Use Rosa Scotti ma va bene così. Dopo Roma la squadra di Alessio Cioni schianta anche Alghero, un 79-44 che parla da solo e racconta di una partita che, di fatto, non inizia mai.

Le biancorosse l’approcciano magari in modo non brillante ma è davvero un voler cercare il pelo nell’uovo perché, dal momento del sofferto primo cesto, tutto va secondo i desideri ed a metà la pratica è già risolta. Anche perché la lezione di Roma è servita. Stavolta la Scotti non molla di un centimetro e tiene il piede sul gas per 40 minuti. Chi ricorderà questa partita è le esordiente e neo maggiorenne Alice Del Piano, le ‘bella guagliona’ che chiude in doppia doppia con 19 punti e 12 rimbalzi, roba da una settimana di vassoi di babà e sfoglie ricce da portare nello spogliatoio.

Se l’inizio in attacco bello non è (0-3) in difesa l’Use Rosa morde subito. Con Vente sofferente al ginocchio, il piano partita è metterla solo in caso di bisogno e bisogno non ce ne sarà anche perché Gatti si presenta benissimo al suo nuovo pubblico e Del Piano e Colognesi non sono da meno. Per una volta della lunga titolare si può fare anche a meno. L’attacco biancorosso lo sblocca Antonini con 5 punti e, mordendo in difesa, la squadra si distende bene anche in attacco iniziando a trovare punti con Lussignoli, Ianezic e Ruffini. Al 10’ siamo 21-12 e ci pensano Gatti e Casini a riaprire subito i giochi. La squadra affonda sul gas e con Rylichova e Ianezic va sul 46-25 che a metà diventa 50-25. Del Piano è già in doppia cifra mentre nella terza frazione in doppia cifra non ci andrà Alghero che segnerà appena 6 punti. Rylichova smette di litigare col tiro pesante e mette due triple a fila e da quel momento in poi i motivi di interesse vanno cercati. Il primo è la tenuta nella frazione finale, poi ci sono la debuttante Salvetti in campo e Panchetti che mette un libero. Tutto tranquillo, tutto fin troppo facile: 79-44.

USE ROSA SCOTTI

Colognesi 3, Lussignoli 7, Gatti 6, Antonini 7, Rylichova 11, Ruffini 6, Ianezic 12, Casini 7, Panchetti 1, Vente ne, Salvetti, Del Piano 19. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

MERCEDE BASKET ALGHERO

Murgia 3, Dell’Orto 4, Gkompetzsvili 4, Mitreva 11, Popovic 11, Derekyuvlieva 4, Puggioni, Silanos 4, Barone, Vaicekauskas 3. All. Monticelli (ass. Barracu)

Arbitri: Cavinato di Filippo di Livena e Forconi di Faenza

Parziali: 21-12, 50-25 (29-13), 67-31 (17-6), 79-44 (12-13)

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa

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