Bullismo e cyberbullismo, al Teatro Shalom una serata di riflessione e spettacolo

Una serata all’insegna dell’emozione, della riflessione e del divertimento: un mix di elementi che ha reso il pubblico entusiasta della serata trascorsa insieme al Teatro Shalom. Gli interventi dei professionisti, la psicologa e psicoterapeuta Gloria Palmintieri e lo psicologo Pierangelo Pedani, ci hanno accompagnato nella riflessione su due temi importanti e delicati come il bullismo e il cyberbullismo. Dopo l’estratto dello spettacolo Muro – La storia di Lisa, di Isabella Vezzosi, il ricordo dei ragazzi scomparsi a causa del bullismo e del cyberbullismo ha suscitato nel pubblico una forte emozione, offrendo spunti preziosi per le riflessioni successive.

È poi arrivato il momento di affrontare il tema del cyberbullismo attraverso un pezzo ironico e amaro interpretato da Katia Beni, che successivamente ha spiegato in maniera egregia quanto dramma possa nascondersi dietro la comicità. Oltre alla sua straordinaria capacità di farci ridere, Katia ha saputo mettere in luce il grande lavoro che si cela dietro l'interpretazione di un testo. Paolo Picchi è stato il filo conduttore della serata, regalando a Isabella e al pubblico una canzone da lui scritta sui testi di Isabella, che ha suscitato momenti di grande emozione. Cristina Ferniani, la meravigliosa voce di Radio Lady, ha interpretato magistralmente alcuni brani, tra cui la prefazione scritta dalla psicologa Samuela Savini e la poesia dedicata al bullismo, tratta dal libro di Isabella Educare al rispetto e alla gentilezza. I commenti ricevuti al termine dello spettacolo sono stati davvero tanti e pieni di entusiasmo: la serata ha colto nel segno! Sono già numerose le scuole che stanno prendendo contatti per portare questi progetti ai propri ragazzi, con l'obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni su temi così importanti.

Alla serata era presente anche l’assessora alla Scuola, Mariagrazia Pasqualetti, che ha espresso parole di apprezzamento e riconoscenza per lo spettacolo, sottolineando quanto anche il nostro Comune sia vicino a queste tematiche e sensibile alla loro importanza. Tutto questo è stato possibile grazie al sostegno delle Generali, Agenzia Ramacciotti di Empoli, e del Teatro Shalom, che sta collaborando con Isabella Vezzosi per portare gli spettacoli all’interno dei propri spazi. A dare colore alla serata, infine, i meravigliosi disegni di Denise Damanti, illustratrice dei libri di Isabella, che hanno contribuito a rendere ancora più speciale questo momento di condivisione. Una serata che ha lasciato il segno, dimostrando quanto il teatro, la cultura e l'arte possano diventare strumenti preziosi per educare al rispetto, alla gentilezza e alla consapevolezza.

Fonte: Ufficio Stampa

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