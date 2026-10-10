Chikungunya a Pisa, secondo caso in pochi giorni: nuova disinfestazione

Nuovo caso confermato di Chikungunya a Pisa, malattia virale trasmessa dalla zanzara tigre. Si tratta del secondo episodio segnalato in città nel giro di pochi giorni. Dopo la comunicazione dell’Asl Toscana Nord Ovest, il sindaco Michele Conti ha disposto una nuova disinfestazione straordinaria.

La persona contagiata si è recata al pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello. L’ordinanza prevede interventi "nelle aree individuate e perimetrate dall'Azienda sanitaria", sia "nelle aree pubbliche sia nelle proprietà private".

Le operazioni comprenderanno anche la ricerca e l’eliminazione dei focolai larvali, attraverso ispezioni porta a porta. Per le aree interne agli ospedali di Cisanello e Santa Chiara, gli interventi saranno eseguiti direttamente dall’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, secondo le indicazioni dell’Asl.