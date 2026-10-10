Cpr in Toscana, Piantedosi: "Non facciamo passi indietro". Giani: "Non si farà, sono ottimista"

Politica e Opinioni Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile

Il ministro dell’Interno alla Festa del Foglio a Firenze ribadisce l’utilità dei Centri di permanenza per i rimpatri. Il presidente della Regione chiede riforme e garanzie per i diritti: "Spesso si annunciano per creare un'opinione, ma poi non si fanno"

Continua il confronto a distanza tra Regione e Governo sul Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) in Toscana. Alla Festa del Foglio a Firenze, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha ribadito la posizione dell’esecutivo: "Non siamo disponibili a fare un passo indietro, per la sua utilità".

Di diverso avviso il presidente della Toscana Eugenio Giani, che si è detto fiducioso sul fatto che la struttura non venga realizzata nella regione. "La questione dei Cpr è una materia che va riformata e va precisata, offrendo tutte le garanzie e i diritti se le persone vengono messe in questi centri", ha dichiarato Giani, intervenendo allo stesso evento.

Il governatore ha richiamato i precedenti annunci sulla realizzazione di strutture di questo tipo: "Io sono ottimista, perché è 4 anni che non sono stati realizzati Cpr. Spesso si annunciano per creare un'opinione, ma poi non si fanno".

Notizie correlate

Toscana
Politica e Opinioni
10 Ottobre 2026

NextGen 2026, Giani e Dika: "La voce di una generazione"

Il benvenuto di Veronica Maffei e la musica di Frida Bollani Magoni con la sua Don’t stop me now introducono questa mattina il NexGen Festival 2026 al Teatro del Maggio [...]

Toscana
dalla Regione
10 Ottobre 2026

Salute mentale, Monni: "Presa in carico della persona nella sua complessità"

Sono oltre 261 mila al momento le persone in Toscana che hanno svolto almeno una visita presso i dipartimenti di salute mentale delle Asl. Sette ogni mille abitanti. Di questi [...]

Toscana
Politica e Opinioni
9 Ottobre 2026

Psicologo a scuola, Melio (Pd) replica a Valditara: "La vera sciocchezza sono le parole del ministro"

“Trovo inaccettabili le parole del ministro dell’Istruzione Valditara, che arriva a definire una sciocchezza la figura dello psicologo scolastico. La vera sciocchezza è liquidare in questo modo una professionalità che [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina